Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах
Коротун утверждает, что у клуба бюджет на уровне лучших в УПЛ
Вице-президент клуба Первой лиги Украины Металлист 1925 Юрий Коротун рассказал о том, что бюджет харьковчан находится на уровне топ-5 команд УПЛ.
– Какой сейчас годовой бюджет у Металлиста 1925?
– К сожалению, бюджет раскрыть не могу, но он точно соответствует уровню УПЛ, а не Первой лиге.
– Если взять нынешнюю УПЛ, то это будет топ-10 команд или топ-5?
– Точно топ-5.
– А какова средняя зарплата игроков Металлиста 1925?
– Это конфиденциальная информация. У нас в контрактах написано, что третья сторона не может разглашать детали контрактов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии
Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ