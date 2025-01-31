Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах

Вице-президент клуба Первой лиги Украины Металлист 1925 Юрий Коротун рассказал о том, что бюджет харьковчан находится на уровне топ-5 команд УПЛ.

– Какой сейчас годовой бюджет у Металлиста 1925?

– К сожалению, бюджет раскрыть не могу, но он точно соответствует уровню УПЛ, а не Первой лиге.

– Если взять нынешнюю УПЛ, то это будет топ-10 команд или топ-5?

– Точно топ-5.

– А какова средняя зарплата игроков Металлиста 1925?

– Это конфиденциальная информация. У нас в контрактах написано, что третья сторона не может разглашать детали контрактов.