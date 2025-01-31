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  4. Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 18:31 |
762
2

Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах

Коротун утверждает, что у клуба бюджет на уровне лучших в УПЛ

31 января 2025, 18:31 |
762
2
Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах
ФК Металлист 1925

Вице-президент клуба Первой лиги Украины Металлист 1925 Юрий Коротун рассказал о том, что бюджет харьковчан находится на уровне топ-5 команд УПЛ.

– Какой сейчас годовой бюджет у Металлиста 1925?

– К сожалению, бюджет раскрыть не могу, но он точно соответствует уровню УПЛ, а не Первой лиге.

– Если взять нынешнюю УПЛ, то это будет топ-10 команд или топ-5?

– Точно топ-5.

– А какова средняя зарплата игроков Металлиста 1925?

– Это конфиденциальная информация. У нас в контрактах написано, что третья сторона не может разглашать детали контрактов.

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Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Lulinnha
Главное игроков хороших подписать на лето. Если бабосики крутятся. Не кормить кривоногих дармоедов... 
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0
apepa
Там еще был вопрос о задачах клуба на ближайшие 10 лет. И Коротун сказал уже в следущем сезоне будем бороцца за золото!
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