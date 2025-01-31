Суркис пояснил, что помешало Динамо и Шахтеру достойно сыграть в еврокубках

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис нашел очевидную причину провала украинских клубов в еврокубках. Функционер заявил, «Динамо», и «Шахтеру» помешала тяжелая логистика.

«Логистика имеет немаловажное значение. И Динамо, и Шахтер набрали бы гораздо больше очков, если бы мы играли дома, но у нас идет война и я надеюсь, что в этом году все закончится справедливым миром для нашей страны. Тогда мы будем играть на наших стадионах при полных трибунах», – лаконично сказал Суркис.

Шахтер занял 27-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав всего 7 турнирных пунктов. Динамо завершило выступления в Лиге Европы на 34 строчке, набрав лишь 4 турнирных балла.

Ранее Игорь Суркис рассказал о трансферных планах «Динамо».