Клуб Ла Лиги отпустит вратаря в Мексику и заменит его украинцем
Владислав Крапивцов станет вторым голкипером «Жироны»
Украинский вратарь каталонской «Жироны» Владислав Крапивцов станет вторым в иерархии голкиперов своего нынешнего клуба, сообщает журналист Нил Сола.
По информации источника, это связано с уходом Пау Лопеса, который продолжит свою карьеру в Мексике.
Отмечается, что в «Жироне» существует полное доверие к 19-летнему футболисту.
Интересно, что Владислав Крапивцов, воспитанник «Днепра-1», еще ни разу не играл на взрослом уровне. «Жирона» подписала с ним контракт в начале декабря 2024 года.
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