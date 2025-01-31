Клуб Ла Лиги отпустит вратаря в Мексику и заменит его украинцем

Украинский вратарь каталонской «Жироны» Владислав Крапивцов станет вторым в иерархии голкиперов своего нынешнего клуба, сообщает журналист Нил Сола.

По информации источника, это связано с уходом Пау Лопеса, который продолжит свою карьеру в Мексике.

Отмечается, что в «Жироне» существует полное доверие к 19-летнему футболисту.

Интересно, что Владислав Крапивцов, воспитанник «Днепра-1», еще ни разу не играл на взрослом уровне. «Жирона» подписала с ним контракт в начале декабря 2024 года.