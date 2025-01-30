ВИДЕО. Как Интер Майами в серии пенальти товарищеский матч выиграл
Месси и компания готовятся к новому сезону
30 января была сыграна товарищеская игра между «Интером» из Майами и перуанским «Университарио».
Команды провели довольно равную игру, и ни один из коллективов не смог отличиться в основное время.
В итоге, по договоренности команд, судьбу победителя решали в послематчевых пенальти.
За «Университарио» одиннадцатиметровые реализовали: Чурин, Калькатера, Конча и Ривера. Велес свою возможность упустил.
Что касается игроков «Интера», то все реализовали свои удары. Забивали Грессель, Моралес, Руис, Кремаски и Брайнт.
Лионель Месси провел на поле 73 минуты, но результативными действиями не отличался.
Товарищеская игра. 30 января
Интер Майами (США) – Университарио (Перу) – 0:0 (по пенальти: 5:4)
Предупреждения: Риверос, 3, Мурругарра, 58, - Вейнандт, 9, Авилес, 80
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