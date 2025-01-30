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Major League Soccer
30 января 2025, 17:33 | Обновлено 30 января 2025, 18:37
258
0

ВИДЕО. Как Интер Майами в серии пенальти товарищеский матч выиграл

Месси и компания готовятся к новому сезону

30 января 2025, 17:33 | Обновлено 30 января 2025, 18:37
258
0
ВИДЕО. Как Интер Майами в серии пенальти товарищеский матч выиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января была сыграна товарищеская игра между «Интером» из Майами и перуанским «Университарио».

Команды провели довольно равную игру, и ни один из коллективов не смог отличиться в основное время.

В итоге, по договоренности команд, судьбу победителя решали в послематчевых пенальти.

За «Университарио» одиннадцатиметровые реализовали: Чурин, Калькатера, Конча и Ривера. Велес свою возможность упустил.

Что касается игроков «Интера», то все реализовали свои удары. Забивали Грессель, Моралес, Руис, Кремаски и Брайнт.

Лионель Месси провел на поле 73 минуты, но результативными действиями не отличался.

Товарищеская игра. 30 января

Интер Майами (США) – Университарио (Перу) – 0:0 (по пенальти: 5:4)

Предупреждения: Риверос, 3, Мурругарра, 58, - Вейнандт, 9, Авилес, 80

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Луис Суарес товарищеские матчи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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