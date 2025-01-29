В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

На 79-й минуте «шмели» забили в третий раз. Счет 3:1 в матче сделал Рами Бенсебаини.

ВИДЕО Шахтер пропустил третий гол от Боруссии Д в Лиге чемпионов