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  4. ВИДЕО. Шахтер пропустил третий гол от Боруссии Д в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 января 2025, 23:44 | Обновлено 30 января 2025, 00:01
300
1

ВИДЕО. Шахтер пропустил третий гол от Боруссии Д в Лиге чемпионов

На 79-й забил Рами Бенсебаини

29 января 2025, 23:44 | Обновлено 30 января 2025, 00:01
300
1
ВИДЕО. Шахтер пропустил третий гол от Боруссии Д в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

На 79-й минуте «шмели» забили в третий раз. Счет 3:1 в матче сделал Рами Бенсебаини.

ВИДЕО Шахтер пропустил третий гол от Боруссии Д в Лиге чемпионов

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Рами Бенсебаини Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Шикарний гол, просто цукерочка. Різний клас команд і виконавців, нічого не вдієш.
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