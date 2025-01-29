Лига чемпионов29 января 2025, 23:36 | Обновлено 30 января 2025, 00:02
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ВИДЕО. Барселона и Аталанта обменялись голами за 5 минут
Забитым мячом отметились Эдерсон и Рональд Араухо
29 января 2025, 23:36 | Обновлено 30 января 2025, 00:02
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29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».
Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 47-й минуте звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал вывел свою команду вперед.
На 72-й минуте центрбек Рональд Араухо снова вывел каталонцев вперед.
Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января
Барселона – Аталанта – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67
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