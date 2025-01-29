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Лига чемпионов
29 января 2025, 23:36 | Обновлено 30 января 2025, 00:02
223
0

ВИДЕО. Барселона и Аталанта обменялись голами за 5 минут

Забитым мячом отметились Эдерсон и Рональд Араухо

29 января 2025, 23:36 | Обновлено 30 января 2025, 00:02
223
0
ВИДЕО. Барселона и Аталанта обменялись голами за 5 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».

Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 47-й минуте звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал вывел свою команду вперед.

На 72-й минуте центрбек Рональд Араухо снова вывел каталонцев вперед.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Барселона – Аталанта – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67

ВИДЕО. Барселона и Аталанта обменялись голами за 5 минут

Getty Images/Gloal Images Ukraine
Getty Images/Gloal Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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