29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой».

Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

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На 47-й минуте звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал вывел свою команду вперед.

На 72-й минуте центрбек Рональд Араухо снова вывел каталонцев вперед.

Лига чемпионов. 8-й тур. 29 января

Барселона – Аталанта – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Ямал, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67

ВИДЕО. Барселона и Аталанта обменялись голами за 5 минут

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