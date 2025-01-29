Лига чемпионов29 января 2025, 23:05 |
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ВИДЕО. ПСЖ в первом тайме отгрузил три мяча Штутгарту
Команды встречаются в последнем туре Лиги чемпионов
29 января 2025, 23:05 |
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29 января в матче 8-го тура «Штутгарт» принимает на своем поле ПСЖ.
Уже на 6-й минуте игроки ПСЖ открыли счет. Голом отметился Брэдли Баркола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Далее гости вообще не оставили шансов немецкой команде. На 17-й и на 35-й минутах Усман Дембеле довел счет до разгромного еще в первом тайме.
ПСЖ в первой половине игры оставили хозяев поля без мяча.
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