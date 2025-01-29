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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:53 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
466
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Шахтер во второй раз пропустил от Боруссии в ЛЧ

Дубль в матче оформил Гирасси

29 января 2025, 22:53 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
466
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Шахтер во второй раз пропустил от Боруссии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Боруссия

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

На 44-й минуте горняки пропустили второй гол в матче. За хозяев дубль оформил Серу Гирасси.

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Шахтер во второй раз пропустил от Боруссии в ЛЧ

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Серу Гирасси Боруссия Д - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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