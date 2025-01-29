Лига чемпионов29 января 2025, 22:53 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
466
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Шахтер во второй раз пропустил от Боруссии в ЛЧ
Дубль в матче оформил Гирасси
29 января 2025, 22:53 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
466
0
В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».
Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.
На 44-й минуте горняки пропустили второй гол в матче. За хозяев дубль оформил Серу Гирасси.
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Шахтер во второй раз пропустил от Боруссии в ЛЧ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2025, 22:25 0
«Горняки» уже уступают в Дортмунде
Футбол | 29 января 2025, 19:12 14
Игрок поделился мнением о последнем матче основного этапа Лиги Европы
Другие виды | 29.01.2025, 06:23
Футбол | 28.01.2025, 23:20
Бокс | 29.01.2025, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 07:24 2
28.01.2025, 11:38 1
27.01.2025, 17:24 21
28.01.2025, 07:47 6
28.01.2025, 15:22 1
Футбол
28.01.2025, 10:10 13
27.01.2025, 21:45 1