29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 27-й минуте счет в противостоянии был открыт. Гол оформил бразилец Родриго.

Игрок королевского клуба эффектно прошел защитника и пробил в нижний дальний угол ворот.

❗️ ВИДЕО. Как Родриго вывел Реал вперед в матче Лиги чемпионов против Бреста