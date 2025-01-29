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  4. ВИДЕО. Как Родриго вывел Реал вперед в матче Лиги чемпионов против Бреста
Лига чемпионов
29 января 2025, 22:45 |
297
0

ВИДЕО. Как Родриго вывел Реал вперед в матче Лиги чемпионов против Бреста

Бразилец отличился на 27-й минуте поединка 8-го тура еврокубка

29 января 2025, 22:45 |
297
0
ВИДЕО. Как Родриго вывел Реал вперед в матче Лиги чемпионов против Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте счет в противостоянии был открыт. Гол оформил бразилец Родриго.

Игрок королевского клуба эффектно прошел защитника и пробил в нижний дальний угол ворот.

❗️ ВИДЕО. Как Родриго вывел Реал вперед в матче Лиги чемпионов против Бреста

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видео голов и обзор Родриго Гоес Реал Мадрид Брест (Франция) Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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