Гордость для отца. Сын Диего Симеоне отметился голевыми действиями в ЛЧ

29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.

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В стартовом составе гостей вышел 22-летний аргентинский полузащитник Джулиано Симеоне, который является сыном легендарного главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

На 5-й минуте аргентинский хавбек открыл счет в матче, этот гол стал для игрока первым в Лиге чемпионов, а через 7 минут отдал голевую передачу на Антуана Гризманна.