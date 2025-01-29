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  4. Гордость для отца. Сын Диего Симеоне отметился голевыми действиями в ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2025, 22:50 |
345
0

Гордость для отца. Сын Диего Симеоне отметился голевыми действиями в ЛЧ

Джулиано Симеона забил гол и отдал голевую передачу

29 января 2025, 22:50 |
345
0
Гордость для отца. Сын Диего Симеоне отметился голевыми действиями в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей вышел 22-летний аргентинский полузащитник Джулиано Симеоне, который является сыном легендарного главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

На 5-й минуте аргентинский хавбек открыл счет в матче, этот гол стал для игрока первым в Лиге чемпионов, а через 7 минут отдал голевую передачу на Антуана Гризманна.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид РБ Зальцбург Лига чемпионов Антуан Гризманн
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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