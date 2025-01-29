Гордость для отца. Сын Диего Симеоне отметился голевыми действиями в ЛЧ
Джулиано Симеона забил гол и отдал голевую передачу
29 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.
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В стартовом составе гостей вышел 22-летний аргентинский полузащитник Джулиано Симеоне, который является сыном легендарного главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.
На 5-й минуте аргентинский хавбек открыл счет в матче, этот гол стал для игрока первым в Лиге чемпионов, а через 7 минут отдал голевую передачу на Антуана Гризманна.
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