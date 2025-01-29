В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

Матч проходит на Монтиливи в Жироне.

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На 37-й минуте матча полузащитник гостей Жоржиньо сравнял счет, а на 42-й минуте Нванери вывел «канониров» вперед. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Недолго музыка играла. Арсенал вышел вперед в матче с Жироной