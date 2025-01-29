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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:34 | Обновлено 29 января 2025, 22:42
255
0

ВИДЕО. Жирона впереди. Данжума забил в ворота Арсенала

Хозяева поля сенсационно вышли вперед

29 января 2025, 22:34 | Обновлено 29 января 2025, 22:42
255
0
ВИДЕО. Жирона впереди. Данжума забил в ворота Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арно Данжума

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

Матч проходит на Монтиливи в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте матча форвард хозяев поля Арно Данжума вывел испанский коллектив вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Жирона впереди. Данжума забил в ворота Арсенала

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Арно Данжума Груневелд видео голов и обзор Арсенал Лондон Жирона Лига чемпионов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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