Лига чемпионов29 января 2025, 22:25 | Обновлено 29 января 2025, 22:54
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ВИДЕО. Шахтер пропустил от Боруссии Д в ЛЧ. Счет открыл Гирасси
«Горняки» уже уступают в Дортмунде
29 января 2025, 22:25 | Обновлено 29 января 2025, 22:54
659
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В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».
Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.
На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Счет в матче открыл Серу Гирасси.
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Боруссии Д в ЛЧ. Счет открыл Гирасси
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