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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:25 | Обновлено 29 января 2025, 22:54
659
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил от Боруссии Д в ЛЧ. Счет открыл Гирасси

«Горняки» уже уступают в Дортмунде

29 января 2025, 22:25 | Обновлено 29 января 2025, 22:54
659
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Боруссии Д в ЛЧ. Счет открыл Гирасси
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Счет в матче открыл Серу Гирасси.

ВИДЕО. Шахтер пропустил от Боруссии Д в ЛЧ. Счет открыл Гирасси

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Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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