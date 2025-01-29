Лига чемпионов29 января 2025, 22:23 |
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ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков
Французскому клубу будет не так уж просто вернуться в игру
29 января 2025, 22:23 |
204
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В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Монако».
Матч проходит на Джузеппе Меацца в Милане.
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На 4-й минуте форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес отличился с пенальти, на 11-й минуте защитник гостей Мависса получил красную карточку. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль.
❗️ ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков
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