Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков
Лига чемпионов
29 января 2025, 22:23 |
204
0

ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков

Французскому клубу будет не так уж просто вернуться в игру

29 января 2025, 22:23 |
204
0
ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Монако».

Матч проходит на Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес отличился с пенальти, на 11-й минуте защитник гостей Мависса получил красную карточку. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков

По теме:
ВИДЕО. Усман Дембеле оформил хет-трик в ворота Штутгарта
Автогол позволил Ман Сити выйти вперед в матче против Брюгге
ВИДЕО. Барселона впереди. Ямал забил гол в ворота Аталанты
Интер Милан Монако Лаутаро Мартинес Лига чемпионов видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28 января 2025, 23:20 2
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29 января 2025, 08:26 6
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29.01.2025, 09:00
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Футбол | 29.01.2025, 16:18
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
ВИДЕО. Случайно стал мемом в Турции. Как опозорился Даниил Сикан
Мощный месседж. В Боруссии обратились к фанатам Шахтера перед матчем ЛЧ
Футбол | 29.01.2025, 21:44
Мощный месседж. В Боруссии обратились к фанатам Шахтера перед матчем ЛЧ
Мощный месседж. В Боруссии обратились к фанатам Шахтера перед матчем ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 9
Футбол
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 26
Футбол
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем