В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Интером» и «Монако».

Матч проходит на Джузеппе Меацца в Милане.

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На 4-й минуте форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес отличился с пенальти, на 11-й минуте защитник гостей Мависса получил красную карточку. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Ужасный старт Монако. Голы Лаутаро и красная карточка для монегасков