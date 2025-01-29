Эвертон хочет взять трех игроков Челси. В том числе конкурента Миколенко

Эвертон, который находится в непростой турнирной ситуации в АПЛ, под конец трансферного окна хочет арендовать ряд игроков у Челси, который как раз надеется разгрузить состав.

Одним из вариантов называют Бена Чилуэлла, который не входит в планы тренера Энцо Марески. Наставник Эвертона Дэвид Мойес на днях отметил, что ищет усиление на левый фланг обороны, где нет никого, кроме украинца Виталия Миколенко.

Плюс ливерпульцы хотят взять хавбеков Карни Чуквуэмеку и Кирнана Дьюсбери-Холла, которые не играют при Мареске.

Эвертон третий кряду сезон ведет борьбу за выживание.