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  4. Эвертон хочет взять трех игроков Челси. В том числе конкурента Миколенко
Англия
29 января 2025, 17:13 |
800
7

Эвертон хочет взять трех игроков Челси. В том числе конкурента Миколенко

Эвертон срочно ищет усиление состава

29 января 2025, 17:13 |
800
7
Эвертон хочет взять трех игроков Челси. В том числе конкурента Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Эвертон, который находится в непростой турнирной ситуации в АПЛ, под конец трансферного окна хочет арендовать ряд игроков у Челси, который как раз надеется разгрузить состав.

Одним из вариантов называют Бена Чилуэлла, который не входит в планы тренера Энцо Марески. Наставник Эвертона Дэвид Мойес на днях отметил, что ищет усиление на левый фланг обороны, где нет никого, кроме украинца Виталия Миколенко.

Плюс ливерпульцы хотят взять хавбеков Карни Чуквуэмеку и Кирнана Дьюсбери-Холла, которые не играют при Мареске.

Эвертон третий кряду сезон ведет борьбу за выживание.

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Бен Чилуэлл Карни Чуквуэмека Кирнан Дьюсбери-Холл
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Lulinnha
Дьюсбери-Холл помог бы в центре полузащиты. 
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Gargantua81
мда, может Мыкола с таким конкурентом присесть на лавку 
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