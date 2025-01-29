Сколько заработает Кривбасс. Клуб продолжит терять игроков

Кривбасс в ближайшее время готовится к продаже хавбека Джихада Бизиманы, который уже объявил о желании покинуть Украину из-за ситуации с войной.

Контракт завершается летом 2025 года, однако клуб сейчас надеется выручить за игрока 200-300 тысяч евро. Сообщается, что предложение сделает израильская команда Маккаби Нетания.

Бизимана в нынешнем сезоне провел 20 матчей.

Отметим, что пока что трансферная зима складывается для Кривбасса непросто: команда осталась без Тимура Стецькова, Александра Драмбаева и Жана По, а также близка к продаже Даниэля Сосы.