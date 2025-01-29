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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 17:31 | Обновлено 29 января 2025, 18:33
1551
3

Сколько заработает Кривбасс. Клуб продолжит терять игроков

Бизимана пополнит список тех, кто покинет команду

29 января 2025, 17:31 | Обновлено 29 января 2025, 18:33
1551
3
Сколько заработает Кривбасс. Клуб продолжит терять игроков
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Кривбасс в ближайшее время готовится к продаже хавбека Джихада Бизиманы, который уже объявил о желании покинуть Украину из-за ситуации с войной.

Контракт завершается летом 2025 года, однако клуб сейчас надеется выручить за игрока 200-300 тысяч евро. Сообщается, что предложение сделает израильская команда Маккаби Нетания.

Бизимана в нынешнем сезоне провел 20 матчей.

Отметим, что пока что трансферная зима складывается для Кривбасса непросто: команда осталась без Тимура Стецькова, Александра Драмбаева и Жана По, а также близка к продаже Даниэля Сосы.

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Кривбасс Кривой Рог Джихад Бизимана трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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maxno
Кривбас орендував вінгера збірної Венесуели з опцією викупу – джерело
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0
Gargantua81
и Соса отказывается контракт продлять. Сильно часто бомбят Кривой, плюс опасность наступления, легионеры побежали.
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-2
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