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Испания
31 января 2025, 12:32 |
624
0

Реал хочет использовать своего игрока для подписания защитника Борнмута

Фран Гарсия может стать частью соглашения по Дину Хейсену

31 января 2025, 12:32 |
624
0
Реал хочет использовать своего игрока для подписания защитника Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хtйсеном, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб готов в качестве части сделки по переходу 19-летнего футболиста предложить «вишням» своего левого защитника Франа Гарсию.

В сезоне 2024/25 Дин Хtйсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хtйсеном интересуется каталонская «Барселона».

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трансферы Реал Мадрид Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фран Гарсия Дин Хейсен
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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