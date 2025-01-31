Реал хочет использовать своего игрока для подписания защитника Борнмута
Фран Гарсия может стать частью соглашения по Дину Хейсену
Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хtйсеном, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, королевский клуб готов в качестве части сделки по переходу 19-летнего футболиста предложить «вишням» своего левого защитника Франа Гарсию.
В сезоне 2024/25 Дин Хtйсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дином Хtйсеном интересуется каталонская «Барселона».
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