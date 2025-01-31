Реал хочет использовать своего игрока для подписания защитника Борнмута

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хtйсеном, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб готов в качестве части сделки по переходу 19-летнего футболиста предложить «вишням» своего левого защитника Франа Гарсию.

В сезоне 2024/25 Дин Хtйсен провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хtйсеном интересуется каталонская «Барселона».