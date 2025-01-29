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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш календарь был очень тяжелым»
Лига чемпионов
29 января 2025, 15:23 |
59
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш календарь был очень тяжелым»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от игры с «Барселоной»

29 января 2025, 15:23 |
59
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш календарь был очень тяжелым»
УЕФА. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Противостояние с такой командой, как «Барселона», – это вызов для нас. Если мы сможем победить, то одолеем одну из сильнейших команд мира. В общем, я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график, матчи против «Реала», «Арсенала» и других команд. Для меня важно сыграть с «Барселоной» и увидеть наш настоящий уровень.

Ханси Флик создал отличную команду. «Барса» всегда хорошо играет и в ее составе всегда есть молодые таланты. Они все быстрые, быстрые и техничные. Они всегда выращивают невероятных талантов, а это самый высокий уровень в футболе».

Матч «Барселона» – «Аталанта» состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Джан Пьеро Гасперини Барселона Аталанта Лига чемпионов
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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