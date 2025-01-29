Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш календарь был очень тяжелым»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Противостояние с такой командой, как «Барселона», – это вызов для нас. Если мы сможем победить, то одолеем одну из сильнейших команд мира. В общем, я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график, матчи против «Реала», «Арсенала» и других команд. Для меня важно сыграть с «Барселоной» и увидеть наш настоящий уровень.

Ханси Флик создал отличную команду. «Барса» всегда хорошо играет и в ее составе всегда есть молодые таланты. Они все быстрые, быстрые и техничные. Они всегда выращивают невероятных талантов, а это самый высокий уровень в футболе».

Матч «Барселона» – «Аталанта» состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.