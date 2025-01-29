Ханси ФЛИК: «Для нас очень важно выиграть этот матч»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от матча 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты»:

«Очень важно выиграть эту игру, потому что мы хотим закончить этот этап лиги на втором месте. Это будет важно для следующего этапа соревнований. Мы находимся в хорошей ситуации.

Я очень уважаю Джан Пьеро Гасперини и то, как он выполняет свою работу, все идеи, которые он воплощает. Вы можете видеть, что происходит с командой, если есть доверие к тренеру. То, что они сделали за последние годы – невероятно. Мне нравится стиль, в котором он заставляет команду играть. Он уникален в Европе. Они играют очень хорошо и забивают много голов. Мы должны быть осторожными.

Против итальянских команд всегда тяжело играть, потому что они очень хорошо защищаются. «Аталанта» не исключение. Против них тяжело играть. Они держат мяч и делают очень быстро атакующими. Но мы готовы противостоять им».

Матч «Барселона» – «Аталанта» состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.