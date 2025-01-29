Арне СЛОТ: «Мне понадобилось время, чтобы разобраться в новом формате ЛЧ»

29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов сыграют нидерландский ПСВ и английский «Ливерпуль».

Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот поделился мнением о предстоящем матче, а также прокомментировал новый формат еврокубков:

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять этот формат, но теперь я могу быть на 100% уверен, что совершенно неважно, окажемся ли мы в числе первых или вторых, поскольку мы играем с командой, которая финиширует на 14-м, 15-м, 16-м или 17-м месте, а затем происходит жеребьевка, в которой определяется, с кем нам предстоит встретиться.

Для нас эта игра не имеет никакого значения с точки зрения результата для турнирной таблицы. Но один очень мудрый человек сказал мне, что я никогда не видел ничего хорошего в поражении в футбольном матче, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить», – ответил Слот.

«Ливерпуль» набрал 21 балл и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. ПСВ разместился на 19-й позиции – в активе клуба 11 очков.