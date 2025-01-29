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Лига чемпионов
29 января 2025, 14:51 |
261
0

Арне СЛОТ: «Мне понадобилось время, чтобы разобраться в новом формате ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал предстоящий матч с ПСВ

29 января 2025, 14:51 |
261
0
Арне СЛОТ: «Мне понадобилось время, чтобы разобраться в новом формате ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов сыграют нидерландский ПСВ и английский «Ливерпуль».

Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот поделился мнением о предстоящем матче, а также прокомментировал новый формат еврокубков:

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять этот формат, но теперь я могу быть на 100% уверен, что совершенно неважно, окажемся ли мы в числе первых или вторых, поскольку мы играем с командой, которая финиширует на 14-м, 15-м, 16-м или 17-м месте, а затем происходит жеребьевка, в которой определяется, с кем нам предстоит встретиться.

Для нас эта игра не имеет никакого значения с точки зрения результата для турнирной таблицы. Но один очень мудрый человек сказал мне, что я никогда не видел ничего хорошего в поражении в футбольном матче, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить», – ответил Слот.

«Ливерпуль» набрал 21 балл и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. ПСВ разместился на 19-й позиции – в активе клуба 11 очков.

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Лига чемпионов ПСВ Ливерпуль Арне Слот
Микола Титюк Источник: ESPN
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