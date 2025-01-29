Лига чемпионов29 января 2025, 20:48 | Обновлено 29 января 2025, 21:04
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Цыганков против Зинченко. Известны составы на матч Жирона – Арсенал
Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
29 января 2025, 20:48 | Обновлено 29 января 2025, 21:04
925
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В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и лондонским «Арсеналом».
Игру примет на Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский вингер хозяев поля Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе. Украинский защитник гостей Александр Зинченко начнет матч на скамье запасных.
Стартовые составы на матч «Жирона» – «Арсенал»:
Запасные игроки:
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