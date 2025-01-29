Цыганков против Зинченко. Известны составы на матч Жирона – Арсенал

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и лондонским «Арсеналом».

Игру примет на Монтиливи в Жироне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский вингер хозяев поля Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе. Украинский защитник гостей Александр Зинченко начнет матч на скамье запасных.

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Арсенал»:

Запасные игроки: