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  4. Степанов в заявке. Известны стартовые составы на матч Байер – Спарта Прага
Лига чемпионов
29 января 2025, 20:53 | Обновлено 29 января 2025, 21:18
329
1

Степанов в заявке. Известны стартовые составы на матч Байер – Спарта Прага

Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

29 января 2025, 20:53 | Обновлено 29 января 2025, 21:18
329
1
Степанов в заявке. Известны стартовые составы на матч Байер – Спарта Прага
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и пражской «Спартой».

Игру примет на Бай Арене в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Байер» – «Спарта»:

Запасные игроки:

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Байер Лига чемпионов Спарта Прага стартовые составы Артем Степанов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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VovanSidorovi4
Выйдет на замену, после того как поведут в счёте больше 2 голов 
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