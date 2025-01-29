Степанов в заявке. Известны стартовые составы на матч Байер – Спарта Прага

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и пражской «Спартой».

Игру примет на Бай Арене в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Байер» – «Спарта»:

Запасные игроки: