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  4. Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика
Лига чемпионов
29 января 2025, 20:50 |
134
0

Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика

Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

29 января 2025, 20:50 |
134
0
Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игру примет на Ювентус Стэдиум в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Бенфика»:

Запасные игроки:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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