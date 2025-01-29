Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игру примет на Ювентус Стэдиум в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Бенфика»:

Запасные игроки: