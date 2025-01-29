Лига чемпионов29 января 2025, 20:50 |
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Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика
Матч 8-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
29 января 2025, 20:50 |
134
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В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».
Игру примет на Ювентус Стэдиум в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Бенфика»:
Запасные игроки:
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