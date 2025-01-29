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  4. Экс-игрок Шахтера набрал невероятную форму в Бразилии
Бразилия
29 января 2025, 13:55 |
520
0

Экс-игрок Шахтера набрал невероятную форму в Бразилии

Алан Патрик оформил 2 гола и 2 ассиста в последних 3 матчах

29 января 2025, 13:55 |
520
0
Экс-игрок Шахтера набрал невероятную форму в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Бразильский полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик поражает болельщиков своей игрой в 2025 году.

В 3 последних матчах 33-летний футболист отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Напомним, с 2015 по 2022 год Алан Патрик выступал за донецкий «Шахтер», в составе которого провел 178 матчей, отметившись 26 голами и 35 ассистами. Игрок покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России и перебрался в «Интернасьонал», за который выступает и по сей день.

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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