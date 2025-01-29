Экс-игрок Шахтера набрал невероятную форму в Бразилии

Бразильский полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик поражает болельщиков своей игрой в 2025 году.

В 3 последних матчах 33-летний футболист отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Напомним, с 2015 по 2022 год Алан Патрик выступал за донецкий «Шахтер», в составе которого провел 178 матчей, отметившись 26 голами и 35 ассистами. Игрок покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России и перебрался в «Интернасьонал», за который выступает и по сей день.