Необычный контракт. Подробности перехода экс-игрока Динамо в Александрию

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Шепелев в ближайшее время перейдет в «Александрию», сообщает издание Tribuna.com.

По информацию источника, контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч на клубном уровне, отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Владимиром Шепелевым интересуются клубы Польши и Греции.