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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 13:18 |
1584
2

Необычный контракт. Подробности перехода экс-игрока Динамо в Александрию

Соглашение с Владимиром Шепелевым будет рассчитано только на полгода

29 января 2025, 13:18 |
1584
2
Необычный контракт. Подробности перехода экс-игрока Динамо в Александрию
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Шепелев в ближайшее время перейдет в «Александрию», сообщает издание Tribuna.com.

По информацию источника, контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч на клубном уровне, отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Владимиром Шепелевым интересуются клубы Польши и Греции.

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Динамо Киев трансферы свободный агент Александрия Владимир Шепелев трансферы УПЛ
Дмитро Вус Источник: Трибуна
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zelc006
злили у калюжу
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Gargantua81
потихоньку начал спускаться с небес на землю.
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