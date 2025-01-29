Необычный контракт. Подробности перехода экс-игрока Динамо в Александрию
Соглашение с Владимиром Шепелевым будет рассчитано только на полгода
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Шепелев в ближайшее время перейдет в «Александрию», сообщает издание Tribuna.com.
По информацию источника, контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2024/25 Владимир Шепелев провел 1 матч на клубном уровне, отыграв лишь 1 минуту. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что Владимиром Шепелевым интересуются клубы Польши и Греции.
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