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Украина. Первая лига
29 января 2025, 13:01 |
632
0

Нива планирует пригласить восемь новичков

Тернополянам не избежать кардинальных кадровых изменений

29 января 2025, 13:01 |
632
0
Нива планирует пригласить восемь новичков
ФК Нива Тернополь

Как стало известно Sport.ua, перволиговая тернопольская «Нива» рассчитывает усилиться сразу 8 новичками.

По имеющимся данным, подопечные Юрия Вирта возвращаются из отпуска 5 февраля и подготовку ко второй части сезона проведут в три этапа. Запланировано девять спаррингов, первый, уже 12 февраля с «Агробизнесом», последний – 22 марта с «Карпатами».

Такие резкие кадровые изменения вызваны тем, что «Ниву» уже покинула группа футболистов: Андрей Ризнык, Виталий Жупанский, Андрей Кухарук, Игорь Гатала, Андрей Зинь, Богдан Козак. И возможны еще потери.

Не исключено, что несколько игроков будут приглашены из дочерней команды «Самбор-Нива-2», выступающей во Второй лиге. Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.

Сейчас «Нива» занимает в группе «Выбывание» Первой лиги 12 место, набрав 16 очков.

Ранее мы в «Металлисте 1925» отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена.

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Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд трансферы Андрей Ризнык Андрей Кухарук Игорь Гатала Богдан Козак Самбор-Нива-2 Тернополь Вторая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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