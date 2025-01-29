Нива планирует пригласить восемь новичков

Как стало известно Sport.ua, перволиговая тернопольская «Нива» рассчитывает усилиться сразу 8 новичками.

По имеющимся данным, подопечные Юрия Вирта возвращаются из отпуска 5 февраля и подготовку ко второй части сезона проведут в три этапа. Запланировано девять спаррингов, первый, уже 12 февраля с «Агробизнесом», последний – 22 марта с «Карпатами».

Такие резкие кадровые изменения вызваны тем, что «Ниву» уже покинула группа футболистов: Андрей Ризнык, Виталий Жупанский, Андрей Кухарук, Игорь Гатала, Андрей Зинь, Богдан Козак. И возможны еще потери.

Не исключено, что несколько игроков будут приглашены из дочерней команды «Самбор-Нива-2», выступающей во Второй лиге. Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.

Сейчас «Нива» занимает в группе «Выбывание» Первой лиги 12 место, набрав 16 очков.

Ранее мы в «Металлисте 1925» отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена.