Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков близок к уходу из расположения «горняков» – игра против Боруссии Д может стать последней для вигнера в футболке «оранжево-черных».

Недавно турецкие СМИ привели слова Александра, где тот сказал, что много общался с Даниилом Сиканом и желает перейти в «Трабзонспор». Однако, как сообщает Zorya Londonsk, слова Зубкова – фейк.

По информации источника, фанаты турецкого клуба сообщили, что цитаты Александра Зубкова не соответствуют действительности. Пользователь X (Twitter) запостил на своей странице ложную информацию, а турецкие СМИ начали активно распространять ее.

В этом сезоне Зубков провел за донецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что о трансфере Зубкова объявят по окончании группового этапа Лиги чемпионов.