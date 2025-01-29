Источник: Интервью лидера Шахтера турецким СМИ – фейк
Александр Зубков не общался с турецкой прессой
Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков близок к уходу из расположения «горняков» – игра против Боруссии Д может стать последней для вигнера в футболке «оранжево-черных».
Недавно турецкие СМИ привели слова Александра, где тот сказал, что много общался с Даниилом Сиканом и желает перейти в «Трабзонспор». Однако, как сообщает Zorya Londonsk, слова Зубкова – фейк.
По информации источника, фанаты турецкого клуба сообщили, что цитаты Александра Зубкова не соответствуют действительности. Пользователь X (Twitter) запостил на своей странице ложную информацию, а турецкие СМИ начали активно распространять ее.
В этом сезоне Зубков провел за донецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что о трансфере Зубкова объявят по окончании группового этапа Лиги чемпионов.
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