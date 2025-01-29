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  4. Источник: Интервью лидера Шахтера турецким СМИ – фейк
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 12:52 |
981
2

Источник: Интервью лидера Шахтера турецким СМИ – фейк

Александр Зубков не общался с турецкой прессой

29 января 2025, 12:52 |
981
2
Источник: Интервью лидера Шахтера турецким СМИ – фейк
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков близок к уходу из расположения «горняков» – игра против Боруссии Д может стать последней для вигнера в футболке «оранжево-черных».

Недавно турецкие СМИ привели слова Александра, где тот сказал, что много общался с Даниилом Сиканом и желает перейти в «Трабзонспор». Однако, как сообщает Zorya Londonsk, слова Зубкова – фейк.

По информации источника, фанаты турецкого клуба сообщили, что цитаты Александра Зубкова не соответствуют действительности. Пользователь X (Twitter) запостил на своей странице ложную информацию, а турецкие СМИ начали активно распространять ее.

В этом сезоне Зубков провел за донецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что о трансфере Зубкова объявят по окончании группового этапа Лиги чемпионов.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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zelc006
Масхвільм
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0
Fitness.sports
Тут twitter тоже утку нам подаёт 🤣
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0
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