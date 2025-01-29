ЛЕДНЕВ: «Постепенно подбираемся к кондициям»

«Полесье» зимний учебно-тренировочный сбор проводит в Турции. 28 января команда провела спарринг с косовским «Балкани». Житомирский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Автором одного из забитых мячей стал Богдан Леднев. После матча футболист прокомментировал победу своей команды.

– Поздравляю с победой, показалось, что игра выглядела очень легкой, а какой она была на самом деле изнутри?

– На сборах нет легких игр, потому что все матчи под нагрузками, так что нелегко было.

– Какой главный вывод можно сделать по этой игре?

– Вывод, что постепенно подбираемся к кондициям. Первые две игры были сложнее, потому что физическое состояние, конечно, первые матчи на сборах всегда такое. Надеюсь, что от матча к матчу мы будем набирать лучшую форму.

– По сути, уже прошло больше половины собрания, так осталось еще две недели с небольшим хвостиком. В каких кондициях, кажется, находится команда? Как готовность команды, если брать в процентах? Это больше 50 процентов?

– Я считаю, что немного больше, чем 50 процентов, но еще не максимальные кондиции.

– К команде присоединились 5 новичков, насколько уже слаженное взаимодействие на поле ощущается?

– На тренировках привыкаем друг к другу, так что с каждым днем связок будет все больше и больше.

– Похоже, что ты лучший бомбардир команды на тренировочном сборе. В прошлый раз ты гол забил и на этот раз гол забил.

– Увидим, как будет в конце. Только 3 матча было, так что буду стараться набирать хорошие кондиции.

– И перенести это все в официальные поединки?

– Конечно, это самое главное. Сборы – это для того, чтобы подготовиться, чтобы показывать яркую и, самое главное, эффективную игру в чемпионате.

– Смотрю, что ты очень устал или расстроен. Охарактеризуй свои эмоции.

– У нас сейчас был период без выходных. Сегодня это подкреплялось игрой. Погода очень солнечная была, так что все хорошо.

– Впереди два выходных у команды. Немного есть возможность перевести дыхание. О чем мечтается? Чем будете заниматься?

- Отдыхать, восстанавливаться. Был график без выходных, два матча, нормально подгрузились. Теперь будет два дня, чтобы восстановить силы и тренироваться.