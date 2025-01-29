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Лига чемпионов
29 января 2025, 12:10 | Обновлено 29 января 2025, 12:44
83
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Дать пространство Боруссии нельзя»

Шахтеру следует играть монотонно и искать свой шанс

29 января 2025, 12:10 | Обновлено 29 января 2025, 12:44
83
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Дать пространство Боруссии нельзя»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Сегодня донецкий Шахтер ожидает очередной матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В заключительном туре основного этапа этого турнира соперником «горняков» станет один из грандов немецкого футбола – дортмундская Боруссия.

Ожиданиями от этой встречи со Sport.ua поделился экс-игрок Шахтера и сборной Украины, а ныне тренер Валерий Кривенцов.

– До матча шансы всегда есть, – сказал он. – Но только сама игра покажет, как она завершится. А вот насчет прогнозов, то я не любитель их давать. Надеюсь, что Шахтер все же отдаст все силы, чтобы победить.

– Если представить, что вы оказались бы в роли игрока или тренера в дортмундском матче, то как бы поступили? Видимо, учитывая важность результата, стоит рисковать?

– Нет, бежать сразу же вперед, обнажая тылы, нельзя. Пожалуй, нужно действовать монотонно. Ведь следует учитывать, что Боруссия – быстрая команда, которая очень хорошо умеет выбегать в контратаки. Поэтому пространство ей давать нельзя. Начинать «горнякам» нужно осторожно, присматриваясь к сопернику. И использовать свои возможности, которые, надеюсь, будут.

– С Брестом Шахтер сыграл достаточно уверенно, чего не наблюдалось в прошлом году в еврокубковых матчах. Как считаете, позитив после победы над французским клубом передастся и на поединок с Боруссией?

– Надеюсь, что так и будет. Но вместе с тем хочу отметить, что Брест в том матче очень слабо сыграл. Французы в атаке фактически ничего не предложили. Впрочем, «горняки» – молодцы, сумели этим воспользоваться. А вот Боруссия – это уже команда совсем другого уровня.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины и Шахтера Юрий Вирт оценил шансы Шахтера и Боруссии в Лиге чемпионов.

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Боруссия Д - Шахтер Валерий Кривенцов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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