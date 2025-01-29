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Лига чемпионов
29 января 2025, 11:47 | Обновлено 29 января 2025, 11:59
137
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Ставлю на результативную ничью в Дортмунде»

В таком поединке невозможно быть немотивированным

29 января 2025, 11:47 | Обновлено 29 января 2025, 11:59
137
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Ставлю на результативную ничью в Дортмунде»
Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу между немецкой Боруссией и нашими «горняками»

«Мне неоднократно приходилось играть в Дортмунде и поверьте, на местном стадионе «Сигнал Идуна Парк» нереально быть немотивированным. Заполненная до отказа огромная арена буквально заставляет демонстрировать все свое умение. Даже если этот поединок не имеет турнирного значения.

Конечно, при поддержке родных стен шансы Боруссии на победу выше. Тем более, что в случае победы хозяева смогут замахнуться на завоевание путевки в 1/8 финала, к тому же, они являются неудобным соперником для «горняков». С другой стороны, если Шахтер на мажорной ноте завершит выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, то это придаст ему уверенности и сил в чемпионате УПЛ, где подопечным Марино Пушича надо догонять конкурентов. Поэтому сегодня можно предсказать интересное противостояние, когда многое будет зависеть от того, кто быстрее будет принимать правильные решения на футбольном поле. Я думаю, что будет результативная ничья – 2:2».

Ранее мы сообщали, что Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии в Дортмунде.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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