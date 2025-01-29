«Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Беженар дерзко обратился к бывшему форварду киевского «Динамо» Виктору Леоненко, против которого играл в составе «Днепра».

«Спросите у Леоненко, сколько он Днепра забил, когда я там играл. Он так мне и говорил, что не мог забить, когда я играл против него», – рассказал Беженар.

Сергей Беженар провел в составе национальной сборной Украины 23 поединка, забив один гол.

Ранее Сергей Беженар рассказал о первых шагах Владислава Ваната и Владимира Бражко в «Динамо».