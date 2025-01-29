Украина. Премьер лига29 января 2025, 11:24 | Обновлено 29 января 2025, 12:10
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«Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко
Сергей Беженар вспомнил игры против Виктора Леоненко
29 января 2025, 11:24 | Обновлено 29 января 2025, 12:10
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Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Беженар дерзко обратился к бывшему форварду киевского «Динамо» Виктору Леоненко, против которого играл в составе «Днепра».
«Спросите у Леоненко, сколько он Днепра забил, когда я там играл. Он так мне и говорил, что не мог забить, когда я играл против него», – рассказал Беженар.
Сергей Беженар провел в составе национальной сборной Украины 23 поединка, забив один гол.
Ранее Сергей Беженар рассказал о первых шагах Владислава Ваната и Владимира Бражко в «Динамо».
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