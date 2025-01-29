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  4. «Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 11:24 | Обновлено 29 января 2025, 12:10
2133
1

«Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко

Сергей Беженар вспомнил игры против Виктора Леоненко

29 января 2025, 11:24 | Обновлено 29 января 2025, 12:10
2133
1
«Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Беженар дерзко обратился к бывшему форварду киевского «Динамо» Виктору Леоненко, против которого играл в составе «Днепра».

«Спросите у Леоненко, сколько он Днепра забил, когда я там играл. Он так мне и говорил, что не мог забить, когда я играл против него», – рассказал Беженар.

Сергей Беженар провел в составе национальной сборной Украины 23 поединка, забив один гол.

Ранее Сергей Беженар рассказал о первых шагах Владислава Ваната и Владимира Бражко в «Динамо».

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Сергей Беженар Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
Хто такий Беженар просто смішно,  а Леоненка всі знають 
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