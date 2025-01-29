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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 10:37 |
996
1

«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо

Дьемерси Мбокани подловил футболистов «Динамо»

29 января 2025, 10:37 |
996
1
«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дьемерси Мбокани

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вспомнил переход к расположению «Динамо» легионера Дьемерси Мбокани. Форвард просил называть его – Бог.

«Прикольная история еще была, когда Мбокани приехал к нам. Рассмешил нас. У него имя Дьемерси. В переводе с французского это означает «спасибо, Бог». Мы его спросили: «Как тебя можно сокращенно называть?» Он говорит: «Называйте мне просто Дье». А это значит Бог. А мы не знали, только потом узнали», – сказал Сидорчук.

Форвард национальной сборной ДР Конго ДьемерсиМбокани перебрался в «Динамо» в 2013 году из бельгийского «Андерлехта». Форвард находился в структуре киевского клуба до 2018 года. Ныне Мбокани выступает за «Ноа» в чемпионате Армении.

Ранее сообщалось, что голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан близок к переходу в Саудовскую Аравию.

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Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
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Дьемерси Мбокани Динамо Киев Сергей Сидорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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