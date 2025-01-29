«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вспомнил переход к расположению «Динамо» легионера Дьемерси Мбокани. Форвард просил называть его – Бог.

«Прикольная история еще была, когда Мбокани приехал к нам. Рассмешил нас. У него имя Дьемерси. В переводе с французского это означает «спасибо, Бог». Мы его спросили: «Как тебя можно сокращенно называть?» Он говорит: «Называйте мне просто Дье». А это значит Бог. А мы не знали, только потом узнали», – сказал Сидорчук.

Форвард национальной сборной ДР Конго ДьемерсиМбокани перебрался в «Динамо» в 2013 году из бельгийского «Андерлехта». Форвард находился в структуре киевского клуба до 2018 года. Ныне Мбокани выступает за «Ноа» в чемпионате Армении.

Ранее сообщалось, что голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан близок к переходу в Саудовскую Аравию.