Остается в УПЛ. Источник сообщил, где продолжит карьеру Шепелев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев присоединится к «Александрии» на правах свободного агента. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По данным источника, футболист уже прибыл в Турцию на медосмотр, после которого в ближайшие дни заключит контракт с «горожанами».

Полузащитник находился в структуре «Динамо» с 2011 года. В нынешнем сезоне Владимир принял участие только в одной игре: без результативных действий.

Ранее сообщалось, что бывший капитан черкасского ЛНЗ не перейдет в «Александрию».