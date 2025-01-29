Украина. Премьер лига29 января 2025, 09:56 | Обновлено 29 января 2025, 09:59
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Остается в УПЛ. Источник сообщил, где продолжит карьеру Шепелев
Владимир Шепелев присоединится к «Александрии»
29 января 2025, 09:56 | Обновлено 29 января 2025, 09:59
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев присоединится к «Александрии» на правах свободного агента. Об этом пишет Игорь Бурбас.
По данным источника, футболист уже прибыл в Турцию на медосмотр, после которого в ближайшие дни заключит контракт с «горожанами».
Полузащитник находился в структуре «Динамо» с 2011 года. В нынешнем сезоне Владимир принял участие только в одной игре: без результативных действий.
Ранее сообщалось, что бывший капитан черкасского ЛНЗ не перейдет в «Александрию».
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Комментарии 1
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видно такі "майстри" шкіряного мяча Європі не потрібні.
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