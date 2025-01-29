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  4. Остается в УПЛ. Источник сообщил, где продолжит карьеру Шепелев
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 09:56 | Обновлено 29 января 2025, 09:59
1511
1

Остается в УПЛ. Источник сообщил, где продолжит карьеру Шепелев

Владимир Шепелев присоединится к «Александрии»

29 января 2025, 09:56 | Обновлено 29 января 2025, 09:59
1511
1
Остается в УПЛ. Источник сообщил, где продолжит карьеру Шепелев
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев присоединится к «Александрии» на правах свободного агента. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По данным источника, футболист уже прибыл в Турцию на медосмотр, после которого в ближайшие дни заключит контракт с «горожанами».

Полузащитник находился в структуре «Динамо» с 2011 года. В нынешнем сезоне Владимир принял участие только в одной игре: без результативных действий.

Ранее сообщалось, что бывший капитан черкасского ЛНЗ не перейдет в «Александрию».

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Владимир Шепелев Александрия Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Khafre
видно такі "майстри" шкіряного мяча Європі не потрібні.
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