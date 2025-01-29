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  4. Барселона хочет заменить Левандовски лучшим игроком мира по версии Месси
Испания
29 января 2025, 11:22 |
1719
1

Барселона хочет заменить Левандовски лучшим игроком мира по версии Месси

Лаутаро Мартинес ныне защищает цвета «Интера»

29 января 2025, 11:22 |
1719
1
Барселона хочет заменить Левандовски лучшим игроком мира по версии Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте замену для польского форварда Роберта Левандовски.

В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси назвал Лаутаро Мартинеса лучшим футболистом мира в 2024 году.

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Барселона трансферы Интер Милан Лаутаро Мартинес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Роберт Левандовски Лионель Месси
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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Saar
Х..й вам, а не Лаутаро!
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