Барселона хочет заменить Левандовски лучшим игроком мира по версии Месси
Лаутаро Мартинес ныне защищает цвета «Интера»
Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте замену для польского форварда Роберта Левандовски.
В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее Лионель Месси назвал Лаутаро Мартинеса лучшим футболистом мира в 2024 году.
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