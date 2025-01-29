Барселона хочет заменить Левандовски лучшим игроком мира по версии Месси

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте замену для польского форварда Роберта Левандовски.

В сезоне 2024/25 Лаутаро Мартинес провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси назвал Лаутаро Мартинеса лучшим футболистом мира в 2024 году.