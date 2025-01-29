Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе видят в 21-летнем футболисте потенциальную замену для бразильского вингера Винисиуса Жуниора, которым активно интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.