Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро
Королевский клуб интересуется Флорианом Верцом
Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, в королевском клубе видят в 21-летнем футболисте потенциальную замену для бразильского вингера Винисиуса Жуниора, которым активно интересуются клубы Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
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