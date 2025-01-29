Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро
Испания
29 января 2025, 10:24 | Обновлено 29 января 2025, 10:25
1297
1

Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро

Королевский клуб интересуется Флорианом Верцом

29 января 2025, 10:24 | Обновлено 29 января 2025, 10:25
1297
1
Реал выбрал замену Винисиусу. Игрок стоит 140 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе видят в 21-летнем футболисте потенциальную замену для бразильского вингера Винисиуса Жуниора, которым активно интересуются клубы Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

По теме:
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Реал получил 100-миллионное предложение по суперзвезде. Это не Беллингем
Усиление для Роналду. Аль-Наср осуществит трансфер форварда за 60 млн евро
Флориан Вирц Винисиус Жуниор Реал Мадрид Байер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Футбол | 28 января 2025, 21:25 17
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ

Карина Тымчик выбрала отдых в Дубае

Соболева была близка к тому, чтобы одолеть перспективную австралийку
Теннис | 29 января 2025, 04:31 3
Соболева была близка к тому, чтобы одолеть перспективную австралийку
Соболева была близка к тому, чтобы одолеть перспективную австралийку

Анастасия в трех сетах проиграла Эмерсон Джонс в 1/16 финала турнире ITF W75 в Брисбене

«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо
Футбол | 29.01.2025, 10:37
«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо
«Называйте меня просто Бог». Легионер подколол футболистов Динамо
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Бокс | 28.01.2025, 17:10
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Бокс | 28.01.2025, 11:38
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
в Реалі бачу не розуміються на футболі
краще взяли нашого Шапаренко
і дешевше і якість вища
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 39
Теннис
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
27.01.2025, 11:59
Футбол
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 5
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
Эдди ХИРН: «Ждем победителя. Джошуа проведет бой за титул чемпиона»
Эдди ХИРН: «Ждем победителя. Джошуа проведет бой за титул чемпиона»
27.01.2025, 13:20
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем