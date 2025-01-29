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  4. «Рад за ребят». Тренер – о первых шагах Ваната и Бражко в Динамо
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 09:06 |
398
0

«Рад за ребят». Тренер – о первых шагах Ваната и Бражко в Динамо

Сергей Беженар работал с футболистами в академии «Динамо»

29 января 2025, 09:06 |
398
0
«Рад за ребят». Тренер – о первых шагах Ваната и Бражко в Динамо
ФК Динамо Киев. Ванат и Бражко

Бывший защитник киевского «Динамо» Сергей Беженар, ныне работающий в академии киевского клуба, рассказал о Владиславе Ванате и Владимире Бражко, которых тренировал в юном возрасте.

– Вы сказали, что сейчас ведете группу ребят в 2009 году. До этого вы работали с юношами 2002 года, среди которых были Бражко, Ванат, Нещерет. Их можно назвать вашими воспитанниками?

– Какие они мои воспитанники? Они питомцы школы киевского Динамо. С этими ребятами я действительно работал два года – предвыпускной и выпускной. Что касается Нещерета, то среди них не было. Хотя он и 2002 года рождения, но играл за команду на год старше. Отдали его туда, чтобы в спортивном плане парень рос быстрее. Есть такая практика у нас.

А с Ванатом и Бражко я продолжаю общаться. Рад за ребят, ставших лидерами Динамо и в сборную взрослые. Если есть возможность, смотрю на их игры, правда сейчас больше по ТВ.

Ранее сообщалось, что голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан близок к переходу в Саудовскую Аравию.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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