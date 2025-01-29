Сергей ШИЩЕНКО: «В первых играх нам не важен результат»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в контрольном матче против ЛКС Лодзь (0:3) на сборе в Турции.

– Десятая секунда матча, сразу пропустили гол. Я доволен действиями игроков. Где-то эпизодически, но я хочу, не обращаю сейчас внимание на результат, я это ребятам сказал, потому что они очень классно поработали эту неделю в Турции и очень замечательное отношение было, поэтому нам сейчас нужно было, чтобы они, я хочу от них видеть понимание , что они делают на футбольном поле, как они действуют в тех или иных эпизодах, как мы играем в тактическом плане, то, что мы планировали, то, что мы тренируем, очень важные взаимодействия, те, которые я хочу видеть, те требования, те принципы игры, это очень важно сейчас для нас, чем результат матча. Поэтому поражение в первом матче 0-3, во втором 0-3, это где-то нас подавляет, но нам нужно еще многое поработать над завершением, над обороной, над атакой.

Я благодарен ребятам за отношение, потому что они на 100% выкладываются в каждом матче, в каждой тренировке, дальше будет лучше, дальше будет еще лучше понимание, еще лучше, как и атакующие действия, так и в обороне будут лучше играть, сейчас они под нагрузкой, поэтому дадим им немного восстановиться. Потому что очень классно отработали эту неделю в Турции.

– Сейчас были большие нагрузки, расскажите, какой план дальше у команды после этого матча?

У нас завтра возобновительная тренировка, потом ребята отдохнут и уже первого февраля у нас две игры – Висла Краков и венский Рапид-2, поэтому такие очень серьезные соперники. И уже ребята будут играть не по 45 минут, кто-то сегодня играл 60-90 минут, потому что есть ребята травмированы, а уже будут играть 90 минут, чтобы была сильная нагрузка. Поэтому мы уже будем готовиться.

Завтра одна тренировка, послезавтра будет две тренировки тактические, более интенсивные. Первую тренировку тактическую, вторую тренировку и уже подойдем к этим двум играм в хорошем состоянии. Затем последует отдых у ребят и уже будет второй этап сбора.

В первых играх я уже сказал ребятам, что не важен нам сейчас результат, но мы хотим побеждать. Мы хотим, чтобы у нас были победы, был результат на собрании, потому что это психологическое лучшее состояние для ребят, чтобы они понимали, что они могут побеждать. Такие команды, потому что очень классные команды организаторы нам дали в спарринги.

Сейчас важны взаимодействия, принципы игры, требования, которые я хочу видеть от ребят и в тренировках. Мы анализируем тренировки, анализируем игры. Мне очень нравится.

Теперь нам нужно еще улучшить игру как в обороне, так и в атаке, для того чтобы у нас появился уже результат.

– Скажите, пожалуйста, когда присоединится к команде Денис Устименко?

– Я думаю, где-то два-три дня, и он уже будет в Турции.