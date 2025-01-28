Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Они снова вместе! Звездный футболист сошелся с бывшей женой
Другие новости
28 января 2025, 20:59 |
1797
1

ФОТО. Они снова вместе! Звездный футболист сошелся с бывшей женой

Хорошие новости

28 января 2025, 20:59 |
1797
1
ФОТО. Они снова вместе! Звездный футболист сошелся с бывшей женой
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Аличе Кампелло

Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората и популярная итальянская модель и инфлюенсер Аличе Кампелло снова вместе.

Минувшим летом пара объявила о разводе, но с течением времени бывшие муж и жена осознали свою ошибку, и решили восстановить отношения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Альваро и Аличе опубликовали одинаковый пост на свох страницах в Instagram – с фотографией, где они счастливы вместе.

Пара заблокировала возможность комментировать эту публикацию, обозначив границы со своей аудиторией.

Напомним, что пара воспитывает троих мальчиков.

По теме:
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила Канны. Очень горячий образ
ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!
фото lifestyle Альваро Мората Милан сборная Испании по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Футбол | 28 января 2025, 10:51 2
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком

Джек Грилиш может покинуть Англию в ближайшее время

«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
Футбол | 28 января 2025, 12:47 0
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо

Сергей заявил, что не стоит ждать его в Киеве как футболиста

Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2025, 17:07
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28.01.2025, 20:17
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Футбол | 27.01.2025, 20:54
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sergio_terry
Я до нестями радий за них…
От нахєра такі новини тут?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 8
Футбол
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 6
Футбол
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 2
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем