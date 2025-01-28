ФОТО. Они снова вместе! Звездный футболист сошелся с бывшей женой
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Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората и популярная итальянская модель и инфлюенсер Аличе Кампелло снова вместе.
Минувшим летом пара объявила о разводе, но с течением времени бывшие муж и жена осознали свою ошибку, и решили восстановить отношения.
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Альваро и Аличе опубликовали одинаковый пост на свох страницах в Instagram – с фотографией, где они счастливы вместе.
Пара заблокировала возможность комментировать эту публикацию, обозначив границы со своей аудиторией.
Напомним, что пара воспитывает троих мальчиков.
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