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  4. ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила Канны. Очень горячий образ
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28 января 2025, 20:37 |
2491
3

ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила Канны. Очень горячий образ

Мария Гуревич не останавливается...

28 января 2025, 20:37 |
2491
3
ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила Канны. Очень горячий образ
Instagram. Мария Гуревич

Экс-жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, продолжает влюблять в себя.

На этот раз украинка, которая проводит свой отпуск на Лазурном побережье Франции, впечатлила всех своим вечерним аутфитом.

Красавица оделась очень открыто, обнажил свою красоту на общий осмотр:

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Лучшие 🐍🐍», – вот так подписала пост украинская инфлюенсерка.

Фото сделано в каннском ресторане «Zuma Cannes», где бывшая жена Гусева чудесно провела время с подругой.

«Вот нет чтоб со мной в театр сходить, шастает где-то в голом виде 🥺», – жалуется одна из подруг Марии в комментариях.

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фото Мария Гусева Олег Гусев lifestyle Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Yeger
Чому на спортивному сайті не пишуть з ким у Марійки після ресторану був спаринг і з яким рахунком завершилась зустріч?
Ответить
+5
Harun Bakircioğlu
Це топ, вогонь і просто вау. Такого ми ще не бачили!
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+4
Boodya
"Марія Гуревич не зупиняється" а потрібно було б, в принципі, як і авторам з цією рубрикою
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+3
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