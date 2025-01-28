ФОТО. Бывшая Олега Гусева впечатлила Канны. Очень горячий образ
Мария Гуревич не останавливается...
Экс-жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Мария Гуревич, продолжает влюблять в себя.
На этот раз украинка, которая проводит свой отпуск на Лазурном побережье Франции, впечатлила всех своим вечерним аутфитом.
Красавица оделась очень открыто, обнажил свою красоту на общий осмотр:
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«Лучшие 🐍🐍», – вот так подписала пост украинская инфлюенсерка.
Фото сделано в каннском ресторане «Zuma Cannes», где бывшая жена Гусева чудесно провела время с подругой.
«Вот нет чтоб со мной в театр сходить, шастает где-то в голом виде 🥺», – жалуется одна из подруг Марии в комментариях.
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