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28 января 2025, 18:40 | Обновлено 28 января 2025, 19:56
2352
2

ДЕВУШКА ДНЯ. Александра Кучеренко – красота вечеров Лиги чемпионов

С Александрой вечера перестают быть томными

28 января 2025, 18:40 | Обновлено 28 января 2025, 19:56
2352
2
ДЕВУШКА ДНЯ. Александра Кучеренко – красота вечеров Лиги чемпионов
Instagram. Александра Кучеренко

Александра Кучеренко является украшением украинского спортивного телевидения.

С ней вечера бокса или топ-футбола становятся в разы приятнее: девушка чаще всего разбавляет мужскую компанию, внося элемент очарования в любую студию.

Помимо своих высоких профессиональных качеств, Александра отличается своей добротой: телеведущая всегда старается помочь детям, занимаясь благотворительностью.

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В 2017 году Кучеренко стала куратором благотворительного проекта «Наставничество», который помогает детям из детских домов социализироваться и адаптироваться к взрослой жизни.

Замужем за телеведущим Дмитрием Комаровым, но в последнее время в СМИ муссируются слухи о возможном разводе.

Уже завтра нас вновь ожидает вечер Лиги чемпионов, и Александра снова будет радовать нас своей красотой и своими познаниями в игре №1:

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фото lifestyle Лига чемпионов
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Перець
Нарешті справжня українка
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+3
Engineer
Симпампулька, чё там..
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+2
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