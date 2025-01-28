ДЕВУШКА ДНЯ. Александра Кучеренко – красота вечеров Лиги чемпионов
С Александрой вечера перестают быть томными
Александра Кучеренко является украшением украинского спортивного телевидения.
С ней вечера бокса или топ-футбола становятся в разы приятнее: девушка чаще всего разбавляет мужскую компанию, внося элемент очарования в любую студию.
Помимо своих высоких профессиональных качеств, Александра отличается своей добротой: телеведущая всегда старается помочь детям, занимаясь благотворительностью.
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В 2017 году Кучеренко стала куратором благотворительного проекта «Наставничество», который помогает детям из детских домов социализироваться и адаптироваться к взрослой жизни.
Замужем за телеведущим Дмитрием Комаровым, но в последнее время в СМИ муссируются слухи о возможном разводе.
Уже завтра нас вновь ожидает вечер Лиги чемпионов, и Александра снова будет радовать нас своей красотой и своими познаниями в игре №1:
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