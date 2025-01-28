Утверждены даты и время матчей первого тура УПЛ в 2025 году

Дирекция Премьер-Лиги Украины утвердила даты и время начала матчей 18-го тура чемпионата Украины, который станет первым в 2025 году.

Сезон возобновится 21 февраля игрой Колоса и Черноморца.

18 тур

21 февраля (пятница)

Колос – Черноморец 15:30

22 февраля (суббота)

Кривбасс – Верес 13:00

Ингулец – Полесье 15:30

Рух – ЛНЗ 18:00

23 февраля (воскресенье)

Оболонь – Ворскла 13:00

Александрия – Заря 15:30

Динамо – Карпаты 18:00

24 февраля (понедельник)

Шахтер – Левый Берег 18:00