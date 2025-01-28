До конца сезона. В Челси приняли решение по основному вратарю
Санчес останется первым номером
В Челси до конца трансферного окна не планируют выходить на рынок в поисках вратаря, несмотря на регулярные ошибки основного кипера Роберта Санчеса, которого даже наставник Энцо Мареска подверг небольшой критике.
Клуб уже приобрел вратарей Филипа Йоргенсена и Майка Пендерса, которые присоединятся к команде летом, но в текущем сезоне у Синих альтернативы Санчесу не будет.
Ранее клуб отдал в аренду Борнмуту Кепу Аррисабалагу.
При этом ранее сообщалось, что менеджмент осознает – без элитных вратаря и еще одного центрального защитника команда не сможет бороться за титул АПЛ.
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