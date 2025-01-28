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28 января 2025, 17:29 |
1210
0

ФОТО. Гвардиола и его жена снова вместе? Один обнадеживающий момент

Журналисты подметили одну деталь

28 января 2025, 17:29 |
1210
0
ФОТО. Гвардиола и его жена снова вместе? Один обнадеживающий момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Кристина Серра

Жена главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, Кристина Серра, до сих пор носит обручальное кольцо.

Журналисты обратили внимание на этот факт, анализируя её фото, которое было сделано на одной из улиц Барселоны на днях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В то же время сам Гвардиола также носит обручальное кольцо.

Напомним, что ранее стало известно, что супружеская пара приняла решение разойтись после 30 лет совместной жизни.

Тем не менее, последние факты больше указывают на то, что решение не является окончательным.

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фото lifestyle Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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