ФОТО. Гвардиола и его жена снова вместе? Один обнадеживающий момент

Жена главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, Кристина Серра, до сих пор носит обручальное кольцо.

Журналисты обратили внимание на этот факт, анализируя её фото, которое было сделано на одной из улиц Барселоны на днях.

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В то же время сам Гвардиола также носит обручальное кольцо.

Напомним, что ранее стало известно, что супружеская пара приняла решение разойтись после 30 лет совместной жизни.

Тем не менее, последние факты больше указывают на то, что решение не является окончательным.