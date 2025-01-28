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Испания
28 января 2025, 17:38 | Обновлено 28 января 2025, 17:39
438
0

Флик рассказал, что для Барселоны важнее – выиграть Ла Лигу или ЛЧ

Чемпионат Испании остается в приоритете

28 января 2025, 17:38 | Обновлено 28 января 2025, 17:39
438
0
Флик рассказал, что для Барселоны важнее – выиграть Ла Лигу или ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Для наставника Барселоны Ханса-Дитера Флика чемпионат Испании остается важнейшим турниром в сезоне.

«Для меня самым важным турниром, который мы можем выиграть, остается чемпионат Испании. К этому мы стремимся в течение всего сезона. Посмотрим, что у нас получиться».

«Конечно, мы хотим выигрывать и другие турниры, включая Лигу чемпионов, где все очень сложно из-за количества сильных соперников», – сказал Флик.

В Ла Лиге каталонцы идут на третьей позиции, а таблице общей группы ЛЧ находятся на втором месте.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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