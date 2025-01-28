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28 января 2025, 16:30 | Обновлено 28 января 2025, 16:31
863
0

ФОТО. Вот как Роналду поздравил Джорджину с днем рождения

Любимый день в году для Джорджины

28 января 2025, 16:30 | Обновлено 28 января 2025, 16:31
863
0
ФОТО. Вот как Роналду поздравил Джорджину с днем рождения
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, вчера отметила свой 31-й день рождения.

Нападающий «Аль-Насра» поздравил возлюбленную постом в Instagram:

«Мать, спутница, подруга, моя жена. С днем рождения, любимая! Твой свет озаряет нас, а твоя любовь нас вдохновляет», – написал Роналду.

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Кроме этого, Криштиану задарил Джорджину сумочками, которые его любимая девушка просто обожает.

Именинница на своей странице в Instagram поделилась и другими приятными мгновениями праздничного дня: роскошный букет, впечатляющих размером торт, и просто счастливая Джорджина.

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фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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