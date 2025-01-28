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  4. Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов
Испания
28 января 2025, 17:01 |
569
1

Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов

Мичел надеется прервать серию неудач

28 января 2025, 17:01 |
569
1
Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жирон Мичел рассчитывает, что команда в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов сможет обыграть Арсенал и порадовать болельщиков.

С шестью поражениями и тремя очками команда потеряла шансы выйти в плей-офф.

«У нас еще остались задачи в этой Лиге чемпионов. Это будет последний матч, а перед нашими фанами мы хотим победить после трех кряду поражений».

«Следует поддерживать свой имидж и уровень, мы намерены победить рад наших болельщиков и этого турнира. Уверен, мы все получили удовольствие от выступления в Лиге чемпионов».

«Мотивировать игроков не нужно, особенно против таких соперников», – сказал Мичел.

Для команды это было первое выступление в Лиге чемпионов.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
Не Жирона- а Жри дома🤣🤣🤣
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