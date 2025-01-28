Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов
Мичел надеется прервать серию неудач
Наставник Жирон Мичел рассчитывает, что команда в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов сможет обыграть Арсенал и порадовать болельщиков.
С шестью поражениями и тремя очками команда потеряла шансы выйти в плей-офф.
«У нас еще остались задачи в этой Лиге чемпионов. Это будет последний матч, а перед нашими фанами мы хотим победить после трех кряду поражений».
«Следует поддерживать свой имидж и уровень, мы намерены победить рад наших болельщиков и этого турнира. Уверен, мы все получили удовольствие от выступления в Лиге чемпионов».
«Мотивировать игроков не нужно, особенно против таких соперников», – сказал Мичел.
Для команды это было первое выступление в Лиге чемпионов.
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