Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов

Наставник Жирон Мичел рассчитывает, что команда в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов сможет обыграть Арсенал и порадовать болельщиков.

С шестью поражениями и тремя очками команда потеряла шансы выйти в плей-офф.

«У нас еще остались задачи в этой Лиге чемпионов. Это будет последний матч, а перед нашими фанами мы хотим победить после трех кряду поражений».

«Следует поддерживать свой имидж и уровень, мы намерены победить рад наших болельщиков и этого турнира. Уверен, мы все получили удовольствие от выступления в Лиге чемпионов».

«Мотивировать игроков не нужно, особенно против таких соперников», – сказал Мичел.

Для команды это было первое выступление в Лиге чемпионов.