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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 16:18 | Обновлено 28 января 2025, 17:01
1058
0

В клубе УПЛ признались, правда ли игрок отказался возвращаться в Украину

Андрей Колесник опроверг информацию о Фрэнсисе Момо

28 января 2025, 16:18 | Обновлено 28 января 2025, 17:01
1058
0
В клубе УПЛ признались, правда ли игрок отказался возвращаться в Украину
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию о нежелании нигерийского нападающего Фрэнсиса Момо возвращаться в Украину:

«Никакого инцидента того характера, о котором было написано в СМИ, с Фрэнсисом Момо нет. Но он действительно до сих пор не присутствует на тренировочных сборах ЛНЗ в испанской Марбелье. Причина – долгое оформление испанской визы для гражданина Нигерии. Мы заблаговременно пооткрывали визы для всех наших легионеров, и все они с первого дня начали сбор с командой, но с Фрэнсисом получилась заминка не по нашей вине.

Уже в ближайшее время игрок должен присоединиться к лагерю команды. За время пребывания Фрэнсиса Момо в ЛНЗ он ни разу не говорил о том, что не хочет играть в УПЛ или не вернется в Украину. Он комфортно чувствует себя в Черкассах и профессионально выполняет свои контрактные обязательства».

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Фрэнсис Момо Андрей Колесник (тренер) виза
Дмитро Вус Источник: Трибуна
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