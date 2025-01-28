В клубе УПЛ признались, правда ли игрок отказался возвращаться в Украину

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию о нежелании нигерийского нападающего Фрэнсиса Момо возвращаться в Украину:

«Никакого инцидента того характера, о котором было написано в СМИ, с Фрэнсисом Момо нет. Но он действительно до сих пор не присутствует на тренировочных сборах ЛНЗ в испанской Марбелье. Причина – долгое оформление испанской визы для гражданина Нигерии. Мы заблаговременно пооткрывали визы для всех наших легионеров, и все они с первого дня начали сбор с командой, но с Фрэнсисом получилась заминка не по нашей вине.

Уже в ближайшее время игрок должен присоединиться к лагерю команды. За время пребывания Фрэнсиса Момо в ЛНЗ он ни разу не говорил о том, что не хочет играть в УПЛ или не вернется в Украину. Он комфортно чувствует себя в Черкассах и профессионально выполняет свои контрактные обязательства».