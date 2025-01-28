Легионер Шахтера пропустит игру с Боруссией. Он вышел в основе на Брест

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

По информации ТаТоТаке, игру пропустит бразильский нападающий «горняков» Эгиналду. В матче прошлого тура еврокубка против французского «Бреста» (2:0) футболист получил повреждение задней поверхности бедра – на восстановление от такой травмы ему понадобится 2-3 недели.

Таким образом, сейчас «Шахтер» имеет в составе лишь одного номинального центрфорварда – Лассину Траоре.

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.