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  4. Легионер Шахтера пропустит игру с Боруссией. Он вышел в основе на Брест
Лига чемпионов
28 января 2025, 14:57 |
405
1

Легионер Шахтера пропустит игру с Боруссией. Он вышел в основе на Брест

Эгиналду не успеет восстановиться от повреждения

28 января 2025, 14:57 |
405
1
Легионер Шахтера пропустит игру с Боруссией. Он вышел в основе на Брест
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

По информации ТаТоТаке, игру пропустит бразильский нападающий «горняков» Эгиналду. В матче прошлого тура еврокубка против французского «Бреста» (2:0) футболист получил повреждение задней поверхности бедра – на восстановление от такой травмы ему понадобится 2-3 недели.

Таким образом, сейчас «Шахтер» имеет в составе лишь одного номинального центрфорварда – Лассину Траоре.

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Эгиналду Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер травма травма бедра ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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New Zealander
Це не добре. Через це ми можемо не перемогти від Боруссії, адже гра попереду вже не буде такою динамічною та швидкою. 
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