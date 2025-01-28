Неймар имеет безумный план продолжения своей карьеры. Использует Сантос

Бразильский вингер Неймар вскоре подпишет контракт со своим родным клубом – «Сантосом», сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, соглашение между 32-летним футболистом и бразильским клубом будет рассчитано на 6 месяцев. План игрока заключается в том, чтобы использовать «Сантос» как трамплин и уже летом вернуться в европейский футбол.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от 40 миллионов евро ради возвращения в «Сантос».