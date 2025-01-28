Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар имеет безумный план продолжения своей карьеры. Использует Сантос
Бразилия
28 января 2025, 15:02 |
423
0

Неймар имеет безумный план продолжения своей карьеры. Использует Сантос

Бразилец хочет через полгода вернуться в Европу

28 января 2025, 15:02 |
423
0
Неймар имеет безумный план продолжения своей карьеры. Использует Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар вскоре подпишет контракт со своим родным клубом – «Сантосом», сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, соглашение между 32-летним футболистом и бразильским клубом будет рассчитано на 6 месяцев. План игрока заключается в том, чтобы использовать «Сантос» как трамплин и уже летом вернуться в европейский футбол.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от 40 миллионов евро ради возвращения в «Сантос».

По теме:
ФОТО. Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды в Мексике
Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами
Переговоры идут. Талантливый форвард может отправиться к Роналду в Аль-Наср
Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу Флориан Плеттенберг трансферы свободный агент
Дмитро Вус Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Футбол | 28 января 2025, 10:10 8
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму

В Рухе накапливаются задолженности
Футбол | 28 января 2025, 15:06 0
В Рухе накапливаются задолженности
В Рухе накапливаются задолженности

Но перед первой командой долгов нет

Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Футбол | 28.01.2025, 09:38
Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Футбол | 27.01.2025, 20:12
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Футбол | 27.01.2025, 17:24
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 11
Футбол
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 3
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 35
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем