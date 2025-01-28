В Металлисте 1925 отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена
Антон Иванов утверждает, что клуб имеет полное доверие к специалисту
Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Антон Иванов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Патрика ван Леувена:
«Не понимаю, зачем это обсуждать. Нет никакого повода. Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все работают, все в хорошем настроении.
У нас полное доверие ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы тяжело работаем, – выход в УПЛ. Не знаю, кому нужно расшатывать эту лодку. У нас в клубе нет никаких противоречий».
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