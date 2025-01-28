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  4. В Металлисте 1925 отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена
Украина. Первая лига
28 января 2025, 15:30 |
1392
1

В Металлисте 1925 отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена

Антон Иванов утверждает, что клуб имеет полное доверие к специалисту

28 января 2025, 15:30 |
1392
1
В Металлисте 1925 отреагировали на информацию об увольнении ван Леувена
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Антон Иванов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Патрика ван Леувена:

«Не понимаю, зачем это обсуждать. Нет никакого повода. Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все работают, все в хорошем настроении.

У нас полное доверие ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы тяжело работаем, – выход в УПЛ. Не знаю, кому нужно расшатывать эту лодку. У нас в клубе нет никаких противоречий».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 Патрик ван Леувен
Дмитро Вус Источник: Трибуна
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